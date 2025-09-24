Tres jornadas y tres alineaciones diferentes del Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Tres jornadas disputadas y tres alineaciones diferentes en el Numancia, que ha cedido cinco puntos de los nueve en juego en el arranque liguero (una victoria en casa y un empate y una derrota a domicilio). El técnico Abel Segovia ha variado sus onces tanto en el inicio de cada partido disputado como a lo largo de su transcurso, en el descanso o cumplidos varios minutos de la reanudación.

El entrenador rojillo ya adelantó que su intención es utilizar una base reconocible y completar el equipo con otros efectivos que pueden variar cada jornada. Una columna vertebral casi fija con opciones alternativas para completar el entramado definitivo. Entre el segundo y el tercer partido, esas variaciones apenas se apreciaron.

Por motivos técnicos, disciplinarios o por los compromisos internacionales de algunos jugadores, las alineaciones han variado. Las lesiones no han condicionado demasiado la elección de efectivos porque únicamente Berto y Gexan se han quedado fuera de las convocatorias por problemas físicos.

Los más utilizados y mayor protagonismo han adquirido son Joel Jiménez, en la portería; Danese y Carlos Gutiérrez, en el eje de la defensa; Fermín Ruiz, en el lateral izquierdo; Moustapha y Cristian Delgado, en el centro del campo; y Juancho y Jony, en la vanguardia de ataque.

Para el resto de posiciones, sobre todo en las bandas, ha variado la nómina de los escogidos: Marcos Sánchez y Alain García han alternado su presencia en el lateral derecho; Bonilla ha contado poco para sustituir a Fermín Ruiz en la banda izquierda de la defensa; Olivera no se ha estrenado aún como central, mientras que De Frutos ha cedido su puesto por una sanción sin recuperar la titularidad en el siguiente compromiso; Néstor Lucas saltó en el once inicial en la primera jornada y perdió protagonismo en la segunda, en la que no jugó, y en la tercera con menos de media hora de participación.

Jannick Buyla ha aparecido en los dos últimos enfrentamientos, siempre desde el banquillo. Héctor Peña ha progresado en el equipo titular en las dos jornadas precedentes cuando en la primera entró en juego desde su posición de suplente.

Álex Gil aparece entre los titulares en los tres duelos, pero es uno de los sustituidos en todos ellos, en dos ocasiones en el descanso. Hugo Matos únicamente ha disputado un tiempo, en la segunda jornada, y Dani García se ha convertido en una alternativa para el ataque. En Carballo anotó el gol rojillo, que no rentó ningún beneficio a modo de puntos al final del enfrentamiento.

Miñana debutó ante el Bergantiños con una participación de media hora en el último choque. En total, Abel Segovia ha utilizado a una veintena de jugadores sin repetir el once en ninguno de los tres partidos celebrados.