Los pilotos sorianos, finalistas del Mundial de Hard Enduro

Suerte dispar para los pilotos locales del motoclub Pico Frentes de Soria en el mundial de hard enduro disputado este pasado fin de semana en Aguilar de Campóo, aun que los 4 logran colgarse la medalla de finalistas de una de las pruebas mas duras del mundo.

La acción comenzó el sábado con las pasadas cronometradas a un recorrido de unos 4 km por el pantano de Aguilar de Campóo, recorrido exigente y lleno de piedras que puso a prueba la destreza de los pilotos. El mejor de los nuestros fue Álvaro del Castillo volando sobre las piedras y marcando una P23.

El siguiente fue el joven Pablo del Olmo, quien se sobrepuso a un error de la primera pasada marcando una P41 en segunda vuelta. El siguiente de los nuestros fue el duro piloto adnamantino Adrián Calvo parando el crono en P65.

Peor suerte corrió el piloto cabrejano Miguel García (Michel) el cual sufrió 3 caídas en primera pasada y una segunda bastante discreta lo que le colocaron muy atrás en P87. Por la tarde se hizo un desfile de banderas del padock a la plaza del pueblo, donde se presentó a los pilotos FIM y donde la organización tenia preparada una exhibición de trial.

El domingo, día principal, la acción para los nuestros comenzaba a las 8:30 de la mañana. En la carrera principal, disputada sobre un terreno pedregoso y pinar exigente, sobre todo destacaban las bajadas delicadas que tenía la carrera, el mejor de los nuestros volvió a ser Álvaro del Castillo con una grandísima P18, un gran fin de semana del piloto soriano en que se le vio muy bien, cómodo y disfrutando mucho encima de su KTM, enhorabuena Álvaro.

Le siguió el gran Pablo del Olmo con una P32, remontando 9 puestos respecto al sábado y confirmando que es un piloto de presente y futuro. A continuación acabo Adrián Calvo en P57, también remontando posiciones y completando un buenísimo fin de semana en el que han funcionado genial piloto y máquina.

Por último, quedó Michel en una P75 después de sobreponerse a una desastrosa primera vuelta con problemas físicos y errores que lo dejaron casi de los últimos, aun así logro remontar 12 posiciones respecto al sábado y dar 4 vueltas al exigente recorrido, algo que le dejo sabor agridulce.

En la categoría caballeros, hubo un poco de controversia y polémica con el final de la prueba, en la que varios pilotos se plantaron ante la peligrosidad de el recorrido final X-Loop y en el que en principio parecía que ganaba Billy Bolt, acabo imponiéndose el veterano Graham Jarvis, piloto con casi 50 años que sigue al pie del cañón y posiblemente es de los más queridos y seguidos de la parrilla.

Segundo fue el italiano Sonny Goggia y tercero el mencionado Billy Bolt. El mejor español fue Mario Román 5º seguido de Francesc Moret 7º y Alfredo Gómez 10º.

Con esto se demuestra la buena salud de la moto offroad de la provincia de Soria, logrando que 4 pilotos completen y sean finalistas de toda una prueba del mundial, además de las muchísimas personas de nuestra provincia que se desplazó hasta tierra palentina para apoyar a los nuestros y disfrutar del evento mundialista, lo que nos hace prever que el gran evento de esta modalidad en nuestra provincia, como es el campeonato de España de hard enduro fijado para el fin de semana del 15-16 de noviembre en Fuentetoba, va a ser todo un éxito, como así lo fue el año pasado, en la que una vez mas será la prueba final del campeonato.