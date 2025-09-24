Daniel Berná prepara el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGAe de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná, jugador del Club de Golf Soria, se quedó sin premio en el torneo de Pre-Clasificación del Open de España Masculino presented by Madrid 2025, una previa celebrada en el Centro Nacional de Golf, en Madrid, y en la que únicamente los dos primeros clasificados obtenían plaza para disputar el Open de España Masculino presented by Madrid 2025.

Berná jugó un buen torneo, sobre todo en el primer tramo, en la que llegó a estar con -3 y luchando por ser uno de los dos mejores de esta cita clasificatoria para el Open de España, una competición integrada dentro del calendario del DP World Tour y que se celebrará en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 9 y el 12 de octubre.

Mediado el recorrido, el jugador soriano cedió algo de terreno al ver que se le escapaban las opciones de clasificarse, hasta terminar con -1 (71 golpes) en el puesto 15.

“He terminado 1 bajo par, y aunque a primera vista puede parecer que he estado lejos, porque el corte para acceder al Open de España ha estado en -7, lo cierto es que iba -3 en 6 hoyos, dándome opciones de birdie, pero la pena es que en los 9 segundos hoyos no he conseguido seguir haciendo birdies”, se lamentaba Berná, quien añadía que en la recta final, con sendos bogeys en los hoyos 14 y 17, ya se había dejado ir y le había faltado concentración.

Con todo, su valoración era muy positiva, porque “he luchado bien, he empezado fuerte, como pensaba que tenía que empezar, he metido un par de putts, y luego la pena es no haber continuado con esa racha hasta el final. La verdad es que le he pegado muy bien a la bola, pero bueno, estos días al final no te permiten fallar absolutamente nada para conseguir el objetivo”, decía.

El próximo compromiso para Daniel Berná llegará la semana próxima y sin duda será muy especial para el jugador soriano, que espera disfrutar al máximo de él, puesto que tendrá como escenario su club. Se trata del Campeonato Castilla y León de Profesionales PGAe 2025, torneo del Tumi Spain Golf Tour que se disputará del 1 al 3 de octubre.

En la anterior cita del circuito español de la PGA, el Campeonato de la PGA de España, disputado recientemente en el New Sierra Golf de Murcia, Berná firmó un segundo puesto, su mejor actuación del año en este circuito. En las tres citas anteriores del Tumi Spain Golf Tour, Berná había acabado en el puesto 22 en Izki (en la modalidad de dobles), en el 29 en el Bizkaia Open del Meaztegi Golf y en el 12 en El Encín.

Buenas sensaciones, por tanto, para afrontar una de las pruebas más esperadas del año dentro del calendario de competición de Daniel Berná.