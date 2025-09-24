Cuatro atletas sorianos defenderán los intereses de Castilla y León en el Nacional por autonomías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 16 tendrá lugar en la localidad alicantina de La Nucía durante el primer fin de semana de octubre y defendiendo los intereses de Castilla y León estarán cuatro atletas sorianos como son Iván Sanz, Diego Valero, Celia Díaz y Sara Tosar.

Iván Sanz Natividad, del Poli-Soria Caja Rural, competirán en la prueba 4x100. El conjunto de Castilla y León defenderá la tercera posición del año pasado. Diego Valero de Miguel, también del Poli-Soria Caja Rural correrá en 600 metros lisos. Celia Díaz, del Atletismo Soria, participarán en la modalidad de 1.000 metros. la atletas de Las Celtíberas Sara Tosar Baena, por su parte, competirá en la modalidad de pértiga.