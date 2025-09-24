Llega la Olimpiada Universitaria Cátedra Caja Rural 2025 de la UVa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con motivo de la Semana Europea del Deporte y el Día Mundial del Deporte Universitario, esta tarde de 14.00 a 19.30 horas se celebrará una jornada única de competición, compañerismo y diversión.

Una experiencia deportiva multidisciplinar, donde cada equipo deberá competir en cuatro modalidades diferentes. La participación es gratuita y está abierta a todo el estudiantado del campus. El requisito clave: equipos mixtos de 8-10 personas, con representación de ambos sexos en el campo durante toda la competición.

Al terminar se realizará un sorteo de material deportivo entre los participantes, que podrán disfrutar de una clase de Fit/zumba para toda la población de Soria.

La Olimpiada exige participación en las cuatro modalidades, por lo que los equipos disputarán encuentros en todas ellas. Los equipos deberán estar en la cancha 15 minutos antes de cada encuentro. Requisitos: Los equipos deben contar con representación de ambos sexos en campo durante toda la competición. Modalidades deportivas: voleibol 3×3, balonmano 3×3, fútbol sala 3×3, baloncesto 3×3