En imágenes: Olimpiada Universitaria Cátedra Caja Rural 2025

La UVa se sumó a la Semana Europea del Deporte con la iniciativa #BEACTIVEMARIO TEJEDOR

Decenas de jóvenes formaron equipos con representación de ambos sexos y disfrutaron de una jornada deportiva multidisciplinar, los conjuntos compitieron en voleibol 3×3, fútbol 3×3, baloncesto 3×3 y balonmano 3×3

Bajo el lema #BeActive- Then. Now. Always., la Semana Europea del Deporte destaca que la actividad física es una de las formas más efectivas para mejorar el bienestar mental, reducir el estrés y conectar a las personas de diferentes generaciones. En este sentido, se hace un llamado a «Move more, Scroll less» incrementar el movimiento y la actividad física en nuestra rutina diaria.