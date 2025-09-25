El 'tiburón' Moreno regresa al Grupo Herce como "fichaje estrella" y con el reto de "volver a ganar"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Queremos repetir e incluso mejorar lo de hace dos años". Declaración de intenciones de Juan Pablo, 'el tiburón', Moreno en su presentación como jugador del Grupo Herce para la próxima temporada. Es el regreso del opuesto que llevó en volandas al equipo soriano a la consecución de la Copa del Rey en 2023. El "fichaje estrella" de un proyecto llamado a dar grandes alegrías "a la mejor afición del voleibol español".

Las instalaciones de Grupo Herce fueron el escenario para presentar una cara de sobra conocida para el voley soriano como es la de Moreno, quien estuvo acompañado en el acto por el director general de la empresa constructora, Eduardo Rubio, y el presidente del Río Duero Soria, Alfredo Cabrerizo. Rubio, que se mostró encantado con seguir patrocinando al equipo celeste, definía al colombiano como "el fichaje estrella de este año". Cabrerizo, por su parte, espera que su segunda etapa en Los Pajaritos "sea tan productiva" como la primera.

Acto seguido tomaba la palabra Moreno que daba las "gracias por la bienvenida" que ha tenido en Soria y se mostraba "muy contento por regresar a Soria y parece que fue ayer". El opuesto explicaba que tuvo varias ofertas para jugar fuera de España, pero que "cuando me llamó Alberto -Alberto Toribio- lo pensé poco".

El caribeño recordaba el éxito de la Copa del Rey de 2023 y tiene claro que ha vuelto a Soria "para repetir y más lo de hace dos años. Para ello tenemos un gran equipo". Preguntado sobre si se puede acabar con la hegemonía de Guaguas Las Palmas, club en el que ha militado durante las dos últimas campañas, Moreno señalaba que "Guaguas siempre confecciona tremendos equipos y son los mejores, pero hay que jugar". Sobre su estancia en el archipiélago durante dos temporadas comentaba "que me hubiera gustado jugar más, pero salí agradecido de allí".

El atacante celeste se refería a la plantilla de este Grupo Herce 2025-2026 y afirmaba que "hay un gran equipo, con mucho margen de mejora". Reencuentro con jugadores como Lucas Lorente que también regresa a Soria tras su periplo por el voleibol belga. "Me encanta como colocador. Es un gran jugador y jugar a su lado hace todo más sencillo". Moreno también valoraba el hecho de tener que suplir a un jugador como Bruno Cunha en la posición de opuesto: "No se trata de comparar pero el listón lo puso alto".

Respecto a la Superliga apuntaba que "la competición ha crecido bastante de nivel". Y es que los clubes se han reforzado muy bien de cara al curso que arrancará dentro de un mes con la disputa de la primera jornada liguera.

Estreno de Los Pajaritos: "La cancha quedó hermosa"

El polideportivo de Los Pajaritos se estrenará después de las obras de mejora el primer fin de semana de octubre con un torneo del que se dará más información la próxima semana en una convocatoria en el Ayuntamiento de Soria. Juan Pablo Moreno conoce de primera mano las remozadas instalaciones y aseguraba que "la cancha quedó hermosa. Con las gradas supletorias el aspecto es perfecto y de las instalación disfrutará nuestra afición que es la mejor del voleibol español". "El pabellón ha quedado precioso. La pista llama mucho la atención", comentaba Cabrerizo.