La escudería Bnnoracing recupera la Subida a Medinaceli, una prueba con gran calado en los años 70

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana se desarrolla en la localidad de Medinaceli una prueba automovilística con un interesante valor patrimonial en lo que se refiere a la historia automovilística de la provincia de Soria. Después de la realización de la misma durante varios años, en los 70, la escudería Bnnoracing ha conseguido que este año 2025 los motores vuelvan a rugir en la localidad de Medinaceli, albergando la I Subida a Medinaceli.

Una prueba dedicada a todos aquellos que conocen el mundo de las carreras desde tiempos inmemorables. Un órdago a los pilotos, público y organización que ya en los años 70 se encargaba de situar Medinaceli como epicentro de las carreras de montaña.

El trabajo coordinado de un pueblo que centra su economía en el interés turístico dado su gran valor histórico y una escudería que trabaja de forma incansable porque la provincia de Soria vuelva a ser el referente del motor de Castilla y León que un día fue. Por ello, este fin de semana 27/28 de septiembre, todos los aficionados del motor tienen una cita que no se pueden perder.

La fiesta del motor dará comienzo el sábado 27 con la realización de las verificaciones técnicas y administrativas con el posterior parque cerrado en la plaza mayor de Medinaceli.

Una veintena de pilotos se verán las caras en la previa de lo que el domingo 28 será una carrera de montaña puntuable para el campeonato de Castilla y León de Subidas de montaña.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con la realización de dos mangas cronometradas de entrenamientos que dará paso a tres mangas oficiales en las que los pilotos competirán por hacer la subida en el menor tiempo posible. La jornada finalizará en torno a las 14.30 horas con la entrega de trofeos en la plaza mayor de Medinaceli.