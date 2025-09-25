Los equipos senior y juvenil del Laguna Negra comienzan sus competiciones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana comienzan las competiciones oficiales para los equipos senior y juvenil del Laguna Negra H.C. El equipo senior tiene doble compromiso, el sábado el equipo viaja hasta Bilbao para enfrentarse al Loyola Indautxu en la Fase Previa de la Copa Norte, el vencedor del encuentro se enfrentará el próximo 15 de Noviembre al Getxo Irristan en Getxo.

Ya el domingo tanto los seniors como juveniles reciben en Soria a la S.D. Ponferradina de Hockey en la primera jornada de la Liga Regional.

Inicialmente esta jornada estaba prevista jugarse en Ponferrada pero la directiva del Laguna Negra solicitó la permutación de las jornadas debido al desplazamiento del sábado a Bilbao.

El próximo lunes se efectuará el sorteo de las sedes de la Liga benjamín de la que ya se saben las fechas.

La Federación Regional comunicó esta semana al club soriano que se le otorgaba la organización de la primera jornada del Torneo de Formación para jugadores prebenjamín y benjamín.