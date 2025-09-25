El sábado se celebra el I Ciclocross Villa de Ágreda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Miguel de Ágreda están a la vuelta de la esquina en un fin de semana que arrancará con pruebas deportivas como el I Ciclicross Villa de Ágreda, una cita que tendrá lugar este sábado desde las 10.30 horas y que cuenta con la organización del Club Ciclista Turiaso.

La jornada de ciclicross en la Villa de la Tres Culturas echará a andar a las 10.30 horas con la categoría de Escuelas que está reservada para pequeños y también para mayores que se estén iniciando en este deporte.

Ya a las 11.45 horas será el turno para cadetes, máster y féminas. La categoría máster será M40, M50 y M60. El plato fuerte llegará a las 12.45 horas con las pruebas para élite-sub 23, junior y máster 30.