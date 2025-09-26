Jornada exigente para Almazán y Numancia B en su objetivo de escalar posiciones

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo VII de Tercera Federación se encamina a la cuarta jornada de Liga para cerrar el mes de septiembre y los dos equipos sorianos tienen partidos exigentes ante rivales que miran a la zona alta de la clasificación con el objetivo de estar en posiciones de ascenso. El Almazán visita al siempre complicado Palencia CF y el Numancia B recibe al Mirandés B en lo que será uno de los enfrentamientos del curso entre filiales.

El Almazán tiene un desplazamiento complicado a la Nueva Balastera para verse las caras contra un Palencia CF que apuesta por estar en las posiciones de privilegio a lo largo de esta temporada. El partido tendrá lugar el domingo desde las 18.00 horas y será arbitrado por Alejandro Fernández Rodrigo.

El equipo de Pablo Ayuso empataba el pasado fin de semana ante el Becerril en La Arboleda y de esta manera acumula tres igualadas en otras tantas jornadas disputadas. Este Almazán ha hecho un equipo para estar arriba y en Palencia tendrá una buena piedra de toque ante una escuadra palentina que pasa por ser uno de los 'cocos' del grupo. Un partidazo en el que la defensa adnamantina deberá vigilar de cerca a los jugadores desequilibrantes que tienen los palentinos.

El Numancia B, por su parte, recibe a un Mirandés B que la pasada temporada jugó el play off por ascender a Segunda Federación. En enfrentamiento tendrá lugar el sábado desde las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva.

El filial rojillo buscará la primera victoria del curso después de la derrota del pasado fin de semana en el campo del Palencia Cristo Atlético. El conjunto de José Luis González necesita sumar de tres en tres para llegar a la cuenta de cinco puntos. La empresa no será nada sencilla ya que el filial mirandesista quiere repetir la temporada pasada y en sus filas cuenta con efectivos de una gran calidad futbolística.