Fuente del Rey acoge la segunda prueba del Circuito Provincial de bádminton

El circuito provincial de bádminton celebrará el próximo domingo la segunda de las pruebas de esta temporada 2025. El certamen, organizado con la Delegación Provincial de Bádminton, tiene convocadas las categorías absoluta, sub-17 y sub-13 para las modalidades de individual y dobles.

Tras la primera prueba, parten en las primeras posiciones de individual absoluto Jorge Peñaranda y Víctor Ortega con las duplas formadas por Manuel Acero y Santiago Martínez y la formada por el propio Jorge Peñaranda colocadas en los dos primeros lugares.

En la categoría sub-17, Carmen Gómez es cabeza de serie número uno tanto en individual como en dobles junto a Isabel Corchón, quien se encuentra clasificada en segunda posición.

Entre los más pequeños, los sub-13, se repite el mismo escenario con Adrián Alonso y Yaiza Castro como dominadores tanto de los individuales como de los dobles.

La cita comenzará a las nueve de la mañana en el Polideportivo de la Fuente del Rey concluyendo en las horas centrales de la tarde.

Otras competiciones para el sábado

Además de esta prueba y compatibilizando con el provincial, los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 tienen previsto disputar tres pruebas en la jornada del sábado.

La cita con mayor categoría será el Máster Nacional Absoluto que se disputará en Estella. Pese a encontrarse en categoría sub-19, Daniela Corchón se medirá con las mejores raquetas absolutas del panorama nacional. Sin ningún objetivo fijado, Daniela participará para sumar el máximo número de victorias con el horizonte puesto en avanzar hasta el cuadro final. Daniela será de la partida tanto en el cuadro de individual como en el de doble femenino junto a la pamplonica Ainhoa Larraya.

Otra parte del club, en concreto cuatro jugadores, Isabel Corchón y Daniel Marín en categorías inferiores y Santiago Martinez y José Carlos Pérez en lo que respecta a los seniors, serán de la partida en el torneo a celebrar en Zaragoza y organizado por la Federación Territorial Aragonesa en el Polideportivo Municipal Río Ebro de la capital maña. Los cuatro parten con muchas opciones de regresar con medallas desde Zaragoza.

Finalmente, los jugadores sub15 Jimena Ayllón y Aaron Barrera se desplazarán hasta Villanueva de la Torre, en Guadalajara para disputar una prueba en categoría sub17 y de ese modo comenzar a sumar puntos en el ranking nacional de cara a la temporada 2026. Ambos disputarán juntos la modalidad de doble mixto y sus respectivos cuadros de individual.