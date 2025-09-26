El Sporting organiza este domingo la primera parte del Trofeo San Saturio, que consta de 17 partidos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 17 partidos de todas las categorías componen el Trofeo San Saturio de voleibol, una cita que este año organiza el Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria y cuya primera parte se desarrollará este domingo en el Polideportivo de Los Pajaritos. El Sporting ha querido que el Trofeo San Saturio, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Soria, sirva para darle el pistoletazo de salida a la temporada de gran parte de su cantera y se ha centrado también en los más pequeños, los que menos partidos disputan a lo largo del curso. Por eso, se han programado ocho partidos de la categoría alevín (nacidos/as en 2014 y 2015) y otros cuatro encuentros benjamines (nacidos en 2016 y 2017). Estos doce choques han quedado finalmente pospuestos hasta después de las vacaciones escolares de San Saturio.

La completa jornada de este domingo en el Polideportivo de Los Pajaritos arrancará a las 11:30 horas con dos encuentros de la categoría infantil femenina. Simultáneamente, el Sporting Santo Domingo B se medirá al Río Duero A y el Sporting Santo Domingo C jugará ante el Río Duero B. A las 13:00 horas se disputarán dos partidos más: el que medirá al Cañada Real Sporting Santo Domingo de la Segunda División Femenina de Castilla y León con el Río Duero y el que enfrentará a las cadetes del Sporting Santo Domingo B y las del Río Duero B. El último choque del día, en el que entrarán en acción las cadetes del Sporting Santo Domingo A y las del Río Duero A, está programado para las 16:00 horas. Los del domingo serán los primeros partidos de pretemporada que dispute la cantera del Sporting.

Los próximos 7 y 8 de octubre, en el Polideportivo Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios, se celebrará el Trofeo San Saturio para las categorías alevín y benjamín. El primer día, a partir de las 18:30 horas, se jugarán dos competiciones en las que entrarán en liza los ocho equipos alevines -tres masculinos y cinco femeninos- que existen en Soria. La misma filosofía -que los niños y niñas más pequeños plasmen en una cancha de juego lo que aprenden en los entrenamientos- es la que presidirá el 8 de octubre, a partir de las 19:30 horas, en el mismo escenario, los duelos -otros cuatro- de la categoría benjamín del Trofeo San Saturio. En esta cita se estrenarán los conjuntos alevines y benjamines masculinos surgidos a raíz del acuerdo de colaboración suscrito entre el Sporting y el Río Duero.