Las chicas del Cañada Real BM Soria debutan en Primera Nacional

El Polideportivo San Andrés se prepara para una jornada de balonmano sin precedentes. Este sábado el balonmano soriano vivirá un triple acontecimiento cargado de emoción: el estreno en casa del equipo senior femenino Cañada Real Balonmano Soria en la Primera Nacional Femenina, los primeros partidos de los equipos de base y, por la tarde, el partidazo de División de Honor Plata ante el histórico Blendio Sinfín Santander.

El día comenzará con los equipos de cantera, que inauguran la competición en casa en una cita que promete mucha ilusión. A esa misma hora, 12:00 h, llegará también uno de los momentos más esperados de la temporada: el debut en casa del Cañada Real Balonmano Soria femenino frente al Zasvision BM Laguna. Será la primera ocasión para ver en Soria a las guerreras amarillas en su estreno en la Primera Nacional.

Por la tarde, a las 18:00 h, el San Andrés se vestirá de gala para recibir a un rival de peso: el Blendio Sinfín Santander, heredero del histórico balonmano cántabro, con pasado en la Liga ASOBAL y referente en el norte de España.