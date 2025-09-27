Cinco jugadores del Almazán han sido citados por Castilla y León que competirá en la Copa de Regiones UEFA

El Almazán estará representado por cinco jugadores en la selección de Castilla y León.Mario Tejedor

Los jugadores de la S.D. Almazán Hugo Jiménez, Ángel Losilla, Marcos Isla, Hame y Víctor Moreno han sido citados para el entrenamiento del 1 de octubre que llevará a cabo la selección de Castilla y León que competirá en la Copa de Regiones UEFA.

El combinado autonómico, que competirá en la Copa de Regiones UEFA, en su fase nacional, comienza el miércoles, 1 de octubre, con el primer entrenamiento de la temporada para preparar la participación de Castilla y León en la primera ronda (del 28 al 30 de noviembre), en el estreno del seleccionador Eusebio Sacristán como técnico RFCYLF.

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de su Centro de Tecnificación, convoca a los futbolistas a las 18 horas en la sede RFCYLF de Arroyo de la Encomienda.