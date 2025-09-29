El CA Numancia de Billar coge aire y gana en Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La segunda jornada de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas de Primera División dejó un balance muy positivo para el Círculo Amistad Numancia de Soria. A pesar de la derrota de Felician Farcas, el equipo se impuso con claridad gracias a las victorias de César Martinicorena, Carlos Cortés y Pedro Camarero.

El triunfo fuera de casa, ante un recién ascendido, supone un buen impulso para los sorianos en el arranque de la competición. Con la suma de tres puntos, el conjunto numantino se coloca en la cuarta posición de una clasificación muy igualada. El próximo compromiso será en Soria, el 18 de octubre, frente al líder de la liga, el Club Billar Valencia.

En el plano individual, Pedro Camarero se sitúa séptimo en la clasificación de jugadores tras firmar dos victorias contundentes en las primeras jornadas.

Los cuatro partidos disputados pueden verse en el siguiente enlace https://youtube.com/@clubbillarvalladolid?si=r0ClZGNEPWtJBzm5