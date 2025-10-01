El CSB Codesian pierde su play off de permanencia y jugará en Segunda División esta temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Codesian Cadete Masculino (2010/2011) se la jugaba este fin de semana contra los Filipenses de Palencia y no pudo ganar el Play-off a ida y vuelta necesario para permanecer un año más en primera división. El resultado del partido de ida jugado el sábado en Palencia fue Filipenses 82 - CSB Codesian 69. Este partido fue en gran parte una trampa para los jugadores de Soria debido al gran madrugón necesario para jugar a las 10.00 horas en Palencia y la cancha elegida para el partido por el equipo local.

El partido se decantó en el segundo tiempo a favor de los Filipenses principalmente por su mayor acierto y por los errores del equipo soriano que dio varias segundas oportunidades al equipo local para que al final se llevasen la primera victoria del play- off.

Por otra parte, el resultado del partido de vuelta jugado el domingo en Soria fue de CSB Codesian 60 - Filipenses 72.

"Este partido de vuelta estuvo condicionado en gran medida por el resultado del día anterior provocando nervios y estrés negativo que nos impedían jugar nuestro juego y a nuestro baloncesto natural llevándonos a ser superados deportivamente una vez más por el equipo visitante", según informa el CSB en una nota informativa.

El resultado negativo en ambos partidos lleva a esta generación soriana a jugar este año en la Segunda División de Castilla y León.