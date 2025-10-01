Heraldo-Diario de Soria

Baloncesto

El CSB Codesian pierde su play off de permanencia y jugará en Segunda División esta temporada

Los cadetes sorianos fueron superados en los dos partidos por el Filipenses de Palencia

Partido del CSB Codesian ante el Filipenses

Partido del CSB Codesian ante el FilipensesHDS

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

El CSB Codesian Cadete Masculino (2010/2011) se la jugaba este fin de semana contra los Filipenses de Palencia y no pudo ganar el Play-off a ida y vuelta necesario para permanecer un año más en primera división. El resultado del partido de ida jugado el sábado en Palencia fue Filipenses 82 - CSB Codesian 69. Este partido fue en gran parte una trampa para los jugadores de Soria debido al gran madrugón necesario para jugar a las 10.00 horas en Palencia y la cancha elegida para el partido por el equipo local.

El partido se decantó en el segundo tiempo a favor de los Filipenses principalmente por su mayor acierto y por los errores del equipo soriano que dio varias segundas oportunidades al equipo local para que al final se llevasen la primera victoria del play- off.

Por otra parte, el resultado del partido de vuelta jugado el domingo en Soria fue de CSB Codesian 60 - Filipenses 72.

"Este partido de vuelta estuvo condicionado en gran medida por el resultado del día anterior provocando nervios y estrés negativo que nos impedían jugar nuestro juego y a nuestro baloncesto natural llevándonos a ser superados deportivamente una vez más por el equipo visitante", según informa el CSB en una nota informativa.

El resultado negativo en ambos partidos lleva a esta generación soriana a jugar este año en la Segunda División de Castilla y León.

tracking