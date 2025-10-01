Daniel Berná ejerce de profeta en su tierra con un estreno 5 bajo par, a un solo golpe del liderato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La primera jornada de competición del Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España situó los focos en la figura de Daniel Berná, máximo exponente del club anfitrión, el Golf Soria, que ejerció de profeta en su tierra al terminar la vuelta con 67 golpes, 5 bajo par, encaramado en los puestos de honor.

En la que es la quinta cita del calendario del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española, Daniel Berná fue claramente de menos a más y, tras 4 hoyos iniciales en los que firmó tres pares y un bogey, comenzó a tomarle la medida a ‘su’ campo para completar una vuelta sin errores y en la que, además, rubricó 4 birdies y un eagle que le elevaron hasta el -5 final. Este resultado le permitió cerrar la jornada inaugural del torneo con muy buenas sensaciones y con las opciones de título intactas gracias a su segunda plaza, a solo un golpe del liderato, que ostenta Carlos Sánchez con -6, e igualado con otros dos jugadores, Hugo Espósito y Jorge Maicas.

Un camino inverso recorrió el otro profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual, que arrancó como un ‘tiro’ con 3 birdies en los 3 hoyos iniciales que le situaron como líder provisional, pero que en los 3 siguientes cometió dos bogeys y un doble bogey que le alejaron de la zona alta. Pascual completó una vuelta irregular, alternando aciertos y errores, para acabar con 74 golpes, 2 sobre par, una tarjeta que le deja al filo del corte, en el puesto 43.

Por su parte, los dos amateurs del Golf Soria libraron, como era de esperar, su particular batalla, más centrados en disfrutar de la experiencia de jugar un torneo profesional que del resultado en sí. Aun así, hicieron sendas vueltas más que aceptables, con David García Navalpotro con 77 golpes, 5 sobre par, en el puesto 68 tras una jornada en la que llegó a firmar un eagle en el hoyo 16, mientras que Miguel López acabó solo un golpe por detrás con 78 impactos (+6), en el puesto 77, en un día en el que destacó por su regularidad.

Este jueves se celebrará la segunda jornada, al término de la cual se producirá el corte, situado en el puesto 40 y empatados, y que ahora mismo estaría en +1, de manera que, con Berná metido en otra lucha y los dos amateurs lejos de ese objetivo, deja a Raúl Pascual a tiro de superarlo, pero con la obligación de recuperar terreno si quiere estar en la tercera y definitiva vuelta del viernes.

Pueden consultar las clasificaciones en: https://goo.su/t91lm4