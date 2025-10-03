El soriano Daniel Berná se impone en el PGA de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná fue más que nunca profeta en su tierra al adjudicarse, en su club y ante su afición, el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, torneo del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española. Lo hizo tras un final de infarto gracias a un birdie en el último hoyo de su recorrido, con el que deshizo la igualdad con Pedro Oriol que habría llevado el torneo al desempate.

Este birdie final había venido precedido de otro birdie en el penúltimo hoyo, el 17, y de un tercero en el 13, con lo que Berná completaba un recorrido 5 bajo par y culminaba una remontada que le situaba con -13 en el total del torneo, justo un golpe por encima del -12 de Pedro Oriol.

Lo cierto es que la tercera y definitiva vuelta del campeonato fue de alta tensión, con una lucha encarnizada entre un grupo de una decena de golfistas. De los tres que comenzaban el día como líderes –Berná, Álvaro Hernández y Jorge Maicas, que además compartían el último partido del día–, tan solo el soriano fue capaz de mantener el pulso hasta el final. Daniel comenzó la jornada con fuerza (en el hoyo 4 ya iba 3 bajo par con un eagle y un birdie), pero a partir de ahí se frenó su progresión y, aunque no cometía errores (tan solo un bogey en el hoyo 7), tampoco acababa de despegar.

Así, se plantó en la recta final cerca de la cabeza pero obligado a elevar sus prestaciones. Lo hizo con un birdie en el 13 y con otro en el 17, gracias a lo cual afrontó el hoyo final igualado a Pedro Oriol, que ha había concluido su recorrido, de forma que, si hacía el birdie, Berná se llevaba el título.

Y fue ahí, con toda la presión sobre él, cuando no le tembló el pulso y pudo levantar el trofeo.

En definitiva, y dejando al margen el gran éxito de Daniel Berná, el Golf Soria ha podido disfrutar durante tres días de un torneo profesional de primer nivel que le ha potenciado al club como destino ideal de un deporte al alza.

Todo ello con el aliciente añadido de que la afición soriana ha tenido en liza a cuatro de sus jugadores, los amateurs Miguel López y David García Navalpotro y los profesionales Raúl Pascual y Daniel Berná, este último ejerciendo de líder de la representación local, y sin olvidar que, el día previo al torneo, se celebró un Pro-Am que fue toda una fiesta del golf.

Declaraciones de Dani Berná

“Es un momento increíble, poder tener un torneo de profesionales en Soria, esta ya es la tercera edición, he conseguido salir dos veces en la partida estelar, pero esta es la primera vez que gano”.

“Ha sido muy sufrido, porque siempre he ido como a remolque, no estaba cómodo al principio, pero he conseguido acabar birdie-birdie y he logrado llevarme el trofeo, que es lo que importa”.

“He tenido un caddy de lujo: Enzo Jiménez. Ver cómo estaba a mi lado apoyándome, animándome en cada golpe que pegaba un poco regular y me decía ‘hay que seguir, hay que seguir’, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita para mí, como espero que haya sido para él, y creo que al final esto es aprender y nos ha servido a los dos”.

“Ojalá el torneo se pueda volver a jugar aquí en Soria, para mí sería increíble, y en lo personal, seguir luchando, seguir disfrutando y poder seguir compitiendo”.