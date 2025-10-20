Daniel Berná abrirá la vuelta definitiva como colíder del Campeonato PGA de Castilla y León

Dani Berná, del Club de Golf Soria, se juega en la última jornada el título en Pedrajas.HDS

Daniel Berná será el único jugador del Club de Golf Soria que estará presente en la última jornada de competición del Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España. Lo hará, además, ocupando el coliderato tras una final de locos en el que pasó de estar mandando a casi echar a perder sus opciones, para luego recuperarlas en los tres últimos hoyos.

Berná abría la jornada como segundo clasificado con -5, y estaba cumpliendo con una vuelta muy regul ar en la que acumulaba otros 3 golpes bajo par para situarse con -8 al frente de la tabla.

Sin embargo, en el hoyo 12 cometió un doble bogey y en el 14 penalizaba con otro bogey que neutralizaban su buena marcha.

Lejos de rendirse ante la adversidad, el jugador soriano respondió con un birdie en el hoyo 16 y un eagle en el 18 que le permitieron cerrar el día con 3 bajo par y le catapultaron de nuevo hacia el coliderato, compartido con -8 con Álvaro Hernández y Jorge Maicas.

Ninguno de los otros tres representantes del Club de Golf Soria logró pasar el corte. El otro profesional, Raúl Pascual, partía 2 sobre par, y hoy estuvo lejos de su mejor nivel en una vuelta que cerró con +8 para un total de +10 en el puesto 70.

También cerró el torneo en 10 sobre par y en el mismo puesto 70 el amateur Miguel López, en su caso después de un recorrido muy notorio de +4 que se acumuló al +6 de la víspera.

Y muy buenas también las prestaciones de David García Navalpotro, mejor el miércoles, cuando abrió el torneo con un +5, que hoy, en que lo completó con un +11 para un total de +16 en el puesto 83.

En cualquier caso, lo importante tanto para él como para López era disfrutar de su primera toma de contacto con un torneo profesional de primer nivel.

El viernes se celebrará la tercera y definitiva vuelta, a la que han accedido los 37 mejores y en la que Daniel Berná buscará mantener el pulso y apurar sus opciones de conquistar el título