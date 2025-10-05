Heraldo-Diario de Soria

El Trofeo Ciclista de San Saturio 2025 en fotos

El ciclismo en las fiestas de San Saturio es un clásico y una vez más los ciclistas pedalearon en las inmediaciones de la estación de autobuses

Ciclismo durante toda la mañana en la Avenida Constitución

Ciclismo durante toda la mañana en la Avenida ConstituciónMONTESEGUROFOTO

Mario Tejedor
Soria

El Gran Premio San Saturio de Ciclismo en su sesenta y tres edición hizo pedalear a los ciclistas por la Avenida Constitución en un día espectacular para la prueba. Los aficionados al ciclismo disfrutaron de una jornada matinal en la que el deporte de las dos ruedas fue protagonista. 

La actividad deportiva no ha parado en todas las Fiestas de San Saturio, destacando el Torneo inaugural de la SuperLiga de voley también en la mañana de este domingo.

Ciclismo durante toda la mañana en la Avenida Constitución

Ciclismo durante toda la mañana en la Avenida ConstituciónMONTESEGUROFOTO

