Programa de San Saturio 2025 (actos y horarios de las fiestas de Soria)

El Ayuntamiento de Soria ha hecho oficial el programa de actos para la celebración de San Saturio. Tal y como avanzó este periódico, las actuaciones musicales correrán a cargo de Recicled J, Puro Relajo, La Banda Municipal con Los Gandúles, FestiHit con Sofía Cristo y God Save The Queen.

Estas son las actividades de cada día:

Sábado, 27 de septiembre

· 11:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. Exposición de encajes de bolillos en el Ayuntamiento de Soria.

· 17:00 h. Concurso Nacional de Recortadores (Plaza de Toros).

· 24:00 h. Disco móvil Deporte Numantino con DJ Cueto, DJ Sancho y DJ Noys (Plaza de El Salvador).

Domingo, 28 de septiembre

· 11:00 – 13:00 h. XVII Encuentro de Encajeras de Bolillos, organizado por la Asociación Cultural Encajeras Leonor de Soria (Plaza Mayor).

· Continuación de la exposición de encajes en el Ayuntamiento. (En caso de lluvia, traslado a Audiencia, Patio de Columnas y Trinquete, C/ Zapatería).

Miércoles, 1 de octubre

· 13:00 h. Pasacalles-concierto por la Banda Municipal de Música (desde Plaza Mayor).

· 13:30 h. Pasacalles-concierto de la Charanga Komo Kieras (C/ Vicente Tutor – Tubo Ancho).

· 18:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos con gaiteros de Enclave Musical (salida desde Ayuntamiento).

· 18:00 – 20:00 h. Parque infantil (C/ Real y adyacentes).

· 21:00 h. Espectáculo musical con Recycled J (Plaza Mayor).

· 24:00 h. Disco móvil FestiSoria con DJ Luis Aguirre (Plaza San Clemente).

Jueves, 2 de octubre

· 09:00 h. Diana y pasacalles a cargo de la Banda Municipal.

· 11:00 – 14:00 h. Parque infantil (C/ José Luis Palomar).

· 12:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos con gaiteros de Enclave Musical.

· 13:30 h. Concierto de Puro Relajo (Plaza Mayor).

· 18:00 – 20:00 h. Parque infantil (C/ José Luis Palomar).

· 20:00 h. Quema de traca en honor a San Saturio, con Capilla del Santo (Plaza Mariano Granados).

· 21:00 h. Verbena con Orquesta Marsella (Plaza Mayor).

· 22:30 h. Fuegos artificiales (Alto de la Alameda de Cervantes).

· 24:00 h. Verbena con Orquesta Marsella (Plaza Mayor).

Viernes, 3 de octubre

· 11:00 – 14:00 h. Parque infantil (Barrio de La Barriada).

· 12:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos con gaiteros de Enclave Musical.

· 13:30 h. Pasacalles-concierto de la Charanga El Ruedas (Plaza San Clemente).

· 17:30 h. Espectáculo infantil El Cid Campeador, Cía. Juan Catalina (Plaza de las Mujeres).

· 18:00 – 20:00 h. Parque infantil (Barrio de La Barriada).

· 21:00 h. Espectáculo musical: Banda Municipal de Música de Soria + Los Gandules (Plaza Mayor).

· 24:00 h. Disco móvil Magnum con DJ Manolo y DJ Noys (Plaza de Herradores).

Sábado, 4 de octubre

-11:00 – 14:00 h. Parque infantil (Parque de Los Pajaritos).

· 12:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos con gaiteros de Enclave Musical (Barrio de San Pedro).

· 12:30 h. XXVIII Festival de Música y Danza Tradicional: desfile desde Mariano Granados a Plaza Mayor, con: La Vihuela (Valencia)., Mendi Alde Euskal Dantza Taldea (Santurtzi, Vizcaya) y el Grupo de Danzas Sorianas.

· 13:30 h. Pasacalles-concierto con la Charanga La que has liao (Plaza Herradores).

· 17:00 h. Novillada de promoción (Plaza de Toros).

· 17:30 h. Espectáculo infantil El Circo de las Ranas, Cía. Juan Catalina (Plaza de las Mujeres).

· 18:00 – 20:00 h. Parque infantil (Parque de Los Pajaritos).

· 23:00 h. Fiesta FestiHit organizada por Kiss Media con DJ Alex Estepa, Alekos Rubio, Alex Karo y Sofía Cristo (Plaza Mayor).

Domingo, 5 de octubre

· 11:00 – 14:00 h. Parque infantil (Barrio de Los Royales).

· 12:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos con gaiteros de Enclave Musical.

· 13:00 h. Concierto de pasodobles taurinos, Banda Municipal (Plaza Mariano Granados).

· 17:00 h. Tradicional suelta de vaquillas (Plaza de Toros), amenizada por la Charanga Los Contrabandistas. Al finalizar: encierro infantil por calles céntricas.

· 18:00 – 20:00 h. Parque infantil (Barrio de Los Royales).

· 21:00 h. Concierto de God Save The Queen (Plaza Mayor).

· 22:30 h. Fuegos artificiales y traca final (Alameda de Cervantes).