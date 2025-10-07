El Numancia se mide al Arenas en la Copa del Rey

El Numancia se cruzará con el Arenas de Getxo en la Copa del Rey.PEDRO AGRELO - AREA 11

El CD Numancia se medirá al Arenas de Getxo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, sorteo celebrado ayer en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A partido único, el enfrentamiento se disputará en Los Pajaritos entre los días 28, 29 y 30 de octubre, todavía sin determinar.

El criterio de los emparejamientos es el de proximidad (cuatro grupos diferentes según la geografía) y el de divisiones (los equipos de inferior categoría frente a los de superior, ejerciendo como locales los primeros). Un total de 56 enfrentamientos con los 112 equipos inmersos en la competición.

Quedan exentos hasta la eliminatoria de dieciseisavos de final los cuatro conjuntos clasificados para la Supercopa: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.

El sorteo ha emparejado a un equipo de Primera Federación, el Arenas de Getxo, con uno de Segunda Federación, el CD Numancia. La eliminatoria, de esta forma, se disputará en el campo del club de menor categoría, el numantino, que de progresar en la competición hacia la segunda ronda, el cuadro de posibles rivales del Grupo 1 lo completan estos conjuntos, siempre y cuando superen a su vez la primera eliminatoria.

De Primera división: Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo; de Segunda: Valladolid, Mirandés, Racing, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos y Deportivo y Cultural Leonesa; de Primera Federación: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Real Avilés y Arenas, con el que se verá en la primera ronda; de Segunda Federación: Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Sámano, Atlético Astorga y Náxara; de Tercera Federación: Caudal Deportivo, CD Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas; de la Copa Federación: Ourense; de Regional: Getxo, Puerto de Vega y SD Negreira.

El Arenas de Getxo, fundado en 1909, ha inscrito su nombre en una ocasión en el palmarés de la Copa del Rey al levantar el trofeo en la edición de 1919. El club vizcaíno, previamente, se proclamó campeón regional por delante del Athletic y disputó frente al FC Barcelona la final del Campeonato de España de Copa del fútbol, la denominación del torneo por aquel entonces, al eliminar primero al Racing Club de Madrid (cuartos de final) y al Vigo Sporting (semifinal).

La final, disputada el 18 de mayo de 1919 en el campo madrileño del Paseo Martínez Campo del Racing Club de Madrid, terminó con un contundente marcador, 5-2, con goles de Sesúmaga, tres, Peña e Ibaibarriaga para el Arenas y Francisco Viñals y Lakatos, para el FC Barcelona.

Etapa dorada para el Arenas, que se quedó en tres ocasiones a las puertas de levantar la Copa, 1917, 1925 y 1927, pero perdió las tres finales frente al Real Madrid, el Barcelona y el Real Unión de Irún, respectivamente. Su protagonismo se extendió a la creación en 1928 del Campeonato Nacional como uno de los diez equipos elegidos, lo que hoy es la Liga.

Participó durante siete temporadas, hasta la 1934-1935. Nunca más ha llegado a esa cota y ha jugado por campeonatos de menor rango. En Soria se presenta desde la Primera Federación tras lograr el ascenso de manera directa en mayo de 2025. Todo un club histórico en Los Pajaritos.

Reencontrarse con la Copa del Rey siempre es un momento de satisfacción para el CD Numancia, que en la edición de la temporada 1995-96 protagonizó una de las trayectorias más recordadas del torneo del ko.

Espejo en el que se miran los clubes más modestos e intentan emular. A partir de esa aventura con la eliminación de conjuntos de Primera división como la Real Sociedad, el Racing de Santander o el Sporting de Gijón, el Numancia pasó de ocupar un puesto en Tercera y Segunda B como aspirante al ascenso a codearse durante 23 temporadas entre los equipos señeros del fútbol profesional (cuatro campañas en Primera división y 19 en Segunda).

Hoy día pena por Segunda Federación en una travesía por el desierto de las ligas menores. Su tránsito le ocupa ya seis temporadas alejado de un nivel mucho más elevado. La Copa del Rey agita la memoria del club soriano. En las últimas ediciones no ha pasado de los cuartos de final, en el curso 2004-05, su techo también en el ejercicio de 1995-96. La temporada anterior, 2024-25, cayó eliminado por la mínima, 0-1, en la primera ronda frente al Sporting de Gijón.