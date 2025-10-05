El Numancia también pierde en Sarria

Publicado por Área 11 Sarria Creado: Actualizado:

El CD Numancia no pudo conseguir nada positivo en su visita a tierras gallegas, donde la SD Sarriana acabó decantando el encuentro a su favor tras muchos minutos de igualdad y alternativas. Se adelantó el Numancia hasta en dos ocasiones, pero los locales conseguían igualar para, con el rival completamente volcado, sentenciar en los últimos minutos en una contra sin posibilidad de frenarla. Demasiado castigo para el conjunto de Abel Segovia.

Salió la SD Sarriana decidido a sorprender al rival. Los locales querían agradar a su público y no dejarse llevar por la teórica superioridad del Numancia y desde el inicio trataron de hacerse con el control del balón. Mientras, el Numancia parecía algo adormilado en los primeros minutos del choque, lo que dio alas al equipo gallego, que en el minuto 7 estuvo a punto de adelantarse en el marcador en una internada de Boedo que consiguió salvar in extremis Moustapha, desviando el balón a córner.

Esa acción espoleó a los sorianos, que acabaron de sacudirse, se pusieron el mono de faena y le arrebataron el balón a los locales para protagonizar, ya en el minuto 12, una triple ocasión que pudo significar el primer tanto del enfrentamiento. Pero ni Cristian, ni Jannick, ni Jony conseguían acertar con la portería de un rival que no acababa de despejar bien el balón. Una muestra clara de las dificultades a las que se enfrenta el conjunto soriano cuando debe ser más contundente en el área rival.

Insistieron los numantinos, que apenas dos minutos más tarde volvieron a plantarse en el área contraria. Esta vez, sin embargo, Dani García no se precipitaba y conseguía abrir la lata. Antes, un primer aviso con un lanzamiento al palo. El gol se apuntaba y se logró en una acción efectiva de los rojillos.

Con el 0-1 en el electrónico, el Numancia mantuvo el control del balón, evitando así que el rival generase peligro, y siguió buscando el segundo, a unque ahora le costaba más llegar a la portería de una SD Sarriana que apretó los dientes en defensa. Aún así, pudo llegar el 0-2 en el minuto 37, en un centro de Cristian Delgado al segundo palo que remataba Dani García.

No entraba el balón, y a punto estaba de llegar Jony en el palo largo, pero la zaga local evitó el gol. Y apenas unos minutos más tarde era el equipo gallego el que alcanzaba el área contraria y conseguía igualar la contienda en una jugada a balón parado que Boedo no desaprovechaba.

Tras el descanso, salió bien el Numancia, que apenas tardó un minuto en volver a adelantarse en el electrónico con un golazo de Jony (1-2). Fueron los mejores minutos del cuadro numantino, que pudo ampliar su renta en el 60, en una internada de Marcos Sánchez que no encontró ningún compañero a quién ponerle el balón, y en el 62, en otra buena jugada de los sorianos que no conseguían culminar.

Perdonaron los visitantes y lo pagaron caro cuando en el minuto 65 Boedo le ponía un pase de oro a William, que conseguía rematar ante la entrada de Moustapha y entre uno y otro enviaban el balón al fondo de las mallas.

El gol fue un jarro de agua fría para los de Abel Segovia, que dos minutos más tarde encajaban el 3-2 en otra asistencia de Boedo que esta vez remataba Maycon sin oposición.

A partir de ahí, la Sarriana cerró filas tratando de defender el resultado ante un Numancia que lo intentaba, pero que solo en el minuto 84 conseguía generar peligro en un remate de Jony que desviaba a córner el meta local. Estaban completamente volcados los visitantes, pero lo que llegó fue el gol de la sentencia del cuadro gallego al contragolpe cuando ya no había tiempo para más.

Otro varapalo para el conjunto soriano, que todavía no ha conseguido ganar como visitante, mientras que la SD Sarriana se hace fuerte en su campo. El debutante supera a uno de los conjuntos señalados para disputar los puestos de la zona alta. De momento, no lo ratifica lejos de Soria.