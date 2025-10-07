EL CSB Décimas se queda a puertas de conseguir su primera victoria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas jugaba su segundo partido en la liga regular de primera nacional contra el equipo filial del tercera FEB de OBILA donde tras un mal arranque el equipo se fue posicionando mejor en defensa para conseguir igualar el marcador pese al desacierto bajo los aros y más allá de 6,75, donde el equipo visitante llegó a tener una renta de 7 puntos en los últimos minutos.

Al final la gran diferencia en el acierto con los triples por parte de La Bodeguita y también un mejor porcentaje global en los tiros libres decantaron la balanza final a favor del equipo local por una diferencia mínima que deja un sabor agridulce en el equipo soriano por la mejora del equipo respecto al primer partido y el resultado negativo final.

El CSB Décimas jugará su tercer partido de liga el día 19 de octubre a las 18:30 contra el Baloncesto La Flecha en Arroyo de la Encomienda