Triunfos de Miguel López y Enzo Jiménez en la segunda cita del Pequecircuito de Castilla y León

El recorrido burgalés de Lerma acogió el pasado sábado la celebración de la II Prueba del Pequecircuito de Castilla y León 2025, una cita que contó con una destacada participación de tres representantes del Club de Golf Soria, Miguel López, Enzo Jiménez y Marcos López, que ocuparon puestos de honor en sus respectivas categorías.

Comenzando por la categoría cadete, Miguel López fue primero en Scratch con 66 golpes, 6 bajo par, y también ocupó la primera plaza en Hándicap, en este caso empatado con Pablo Díaz. En alevines, Enzo Jiménez se alzó con el triunfo en Scratch con 78 golpes, 6 sobre par, mientras que se situó en la quinta posición en hándicap. Por último, en benjamines con hándicap mayor de 36, Marcos López fue segundo en Hándicap con 25 puntos.

El Pequecircuito y Adulcircuito de Castilla y León tienen lugar simultáneamente en Aldeamayor (6 de septiembre), Lerma (4 de octubre) y Villamayor (25 de octubre). La modalidad de juego, en el Pequecircuito, es Medal Play Individual y Stableford Individual en Cuarta Categoría para jugadores con hándicap mayor de 36, mientras que en el Adulcircuito es Stableford.

Las pruebas del Adulcircuito están reservadas para golfistas que cumplan en el año 2025 entre 17 y 21 años ó familiares de los participantes en el Perquecircuito y socios de los clubes en los que se celebra la prueba. Todas las pruebas del Pequecircuito son válidas, según la edad de los participantes, para el acceso a los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2026.

Pueden consultar las clasificaciones completas del torneo en: https://fgolfcyl.org/2025/10/04/listado-de-participantes-ii-prueba-del-pequecircuito-y-adulcircuito-de-castilla-y-leon-2025