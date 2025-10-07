Espectacular inicio de Liga del Golmayo Camaretas femenino con tres victorias en tres partidos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino comienza con muy bien pie en la liga Doble G. Las balagueras jugaban su primer partido contra el C.D. San Pedro de Burgos, después C.D. Cuéllar y el último contra el Arévalo C.F. Todos los resultados en positivo y con buenos números: 3-0, 0-5 y 13-0.

Una de sus goleadoras, Paola Gil, que ha jugado durante muchos años en regional, comenta: “hay que ser prudentes y más en los primeros partidos porque pueden ser un espejismo”.

Sin ir más lejos, la siguiente jornada se enfrentan contra el Burgos I.F.A. candidatas a ganar la liga ya que han realizado alrededor de 5 fichajes del Capiscol C.F., actual campeón de la liga Gonalpi y por ello, equipo de tercera nacional actualmente. Sandra del Cura, vieja conocida de las burgalesas tras enfrentarse a ellas cerca de cinco años en regional matiza: “ellas tienen el objetivo de ascender, nosotras somos un equipo de nueva creación así que la presión la tienen ellas. Con calma, como un partido más afrontaremos esta jornada pero con ganas de dar lo mejor de nosotras mismas”.

La entidad está muy contenta con el crecimiento de la sección femenina creada desde tan solo 2023 y, la cual, esperan incrementar con más presencia de jugadoras en el club. Prueba de ello es la incorporación de niñas que se están iniciando como, al mismo tiempo, jugadoras provenientes de la universidad a los entrenamientos que, en un futuro, pueden ser jugadoras del senior.