Vicente del Bosque visita este miércoles El Burgo de Osma

Vicente del Bosque en su visita a Soria en 2014 junto con el ex presidente del Numancia Francisco Rubio.

Vicente del Bosque visitará este miércoles El Burgo de Osma en un acto organizado por la Peña Madridista Burgense. El ex seleccionador español será recibido sobre las 13.00 horas en el Ayuntamiento de la localidad, con el alcalde Antonio Pardo a la cabeza.

Tras esta recepción en el Consistorio, Del Bosque se reunirá con los directivos y socios de la Peña Madridista en la sede del Bar Equus, tal y como informa la peña en redes sociales. Con los peñistas compartirá mesa y mantel en una comida en la que se le nombrará socio de honor de la Peña Madridista Burgense.

En el año 2012, con motivo del XXV aniversario del C.D. Calasanz, Vicente del Bosque ya visitaba la capital soriana. El técnico llegaba a Soria el 28 de marzo de 2012 y realizaba una serie de actividades. Del Bosque fue el gran protagonista de una jornada que despertó gran expectación entre los aficionados sorianos al fútbol.

A partir de las 11.00 horas conocío de primera mano las características de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio del C.D. Numancia. En estas instalaciones ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación e inmediatamente después visitó el colegio de los Escolapios y dio una charla a los alumnos en el salón de actos.

Del Bosque regresaba a Soria en 2014 para poner el broche de oro al I Torneo Ibero-Kazajo Infantil celebrado en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio con motivo del convenio alcanzado entre el Numancia y el C.F. Astaná de Kazajistán

Del Bosque pasará a la historia del fútbol español por ser el seleccionador que dio a España el primer título de campeón del mundo, concretamente en Sudáfrica en 2010, al superar en la final a Países Bajos. Dos años más tarde, en 2012, también lograba la Eurocopa de Ucrania y Polonia al vencer en la final a Italia.