La Carrera Verde de la Guardia Civil de este sábado apura el plazo de inscripción

La XIV Carrera Verde de la Guardia Civil que tendrá lugar este sábado apura las inscripciones ya que este miércoles a las 23.59 horas finaliza el plazo. En la edición del año pasado se dieron cita más de 370 participantes entre todas las categorías. Las pruebas para las categorías inferiores arrancarán a las 10.00 horas y la absoluta se iniciará a las 11.30 horas con salida de la Comandancia de la Guardia Civil rumbo a la Casa de Autoridades de Valonsadero. En total 8.500 metros de recorrido.

Todos los beneficios que se obtengan de la participación e inscripciones en la misma irán destinados de manera íntegra a la Asociación Autismo de Soria. Las inscripciones tienen un importe único de 8 euros en el siguiente enlace web: https://www.deporticket.com/web-evento/12058-xiv-carrera-verde-pilar-2025

La convocatoria consiste en varias pruebas de categorías infantiles para los más pequeños desde las 10:00 horas por las calles limítrofes a la Comandancia (Alevines -300 metros-, Infantiles -800 metros- y Cadetes -1.600 metros-) y un recorrido de 8.500 metros para la prueba absoluta con inicio a las 11:30 horas. (Senior y Veteranos A y B) y que abarcará desde la propia puerta principal de la Comandancia de Soria hasta la Casa de Autoridades de Valonsadero, en donde se ubicará la meta.

Las camisetas y dorsales oficiales podrán ser retirados durante los días 8 de octubre (18:00-21:00h), y 9 y 10 de octubre (de 10:00 a 14:00h) en la propia Comandancia. A la finalización de la carrera se realizará la entrega de los trofeos y el tradicional sorteo de premios para todos los participantes allí presentes que hayan adquirido y porten su dorsal. Después se llevará a cabo una comida de confraternización en la Casa de Autoridades de Valonsadero para todas las personas que quieran participar de la misma (previa inscripción y pago de 8 euros por persona).

Estela Navascués y César Giaquinta fueron los nombres propios de la XIII edición de la Carrera Verde 2024 al conseguir la victoria siendo los primeros en completar el recorrido entre la Comandancia y el Monte de Valonsadero.

La Carrera Verde tiene un fin solidario desde que se puso en marcha hace ya unos años. El año pasado se recaudaron 2.500 euros a beneficio de la Asociación Autismo de Soria.

César Guiaquinta, veterano A, fue el más rápido y con un tiempo de 30.33 iba a ser el primero en Valonsadero. En la segunda posición se clasificó Diego Fernández (veterano B) con un registro final de 30.52. Álvaro Carpintero (categoría senior) sería tercero y completaría el podio con un crono de 31.38.

Ya entre las féminas la victoria de Estela Navascués fue contundente con un tiempo final de 32.54. Vanessa Velázquez sería segunda con un crono de 42.00 y Cristina Molina, con 42.31 sería tercera.