El CSB Semillas Adolfo sufre su primera derrota en casa al ser superado por Logística Valladolid por 41-73. Primer y difícil partido de un equipo en construcción que plantó cara a un equipo visitante que luchará por estar en lo alto de la clasificación.

El equipo soriano fue de menos a más a lo largo del partido donde el acierto de cara a canasta y la mayor intensidad defensiva mejoró con el paso de los minutos terminando con una gran último cuarto que pese al buen juego y el esfuerzo no sirvió para conseguir la remontada.

El equipo soriano jugará su siguiente partido el 11 de octubre a las 19.30 horas en Salamanca contra el Universidad de Salamanca Perfumerías Avenida.