Homenaje a Vicente del Bosque en El Burgo de Osma

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

Vicente del Bosque ha sido distinguido como socio de honor por la Peña Madridista Burgense de El Burgo de Osma, en una jornada que ha reunido a autoridades locales, escolares, socios y aficionados en torno a una figura clave del fútbol español. Acompañado por Toni Grande y parte de su equipo técnico, el exseleccionador ha protagonizado un homenaje marcado por la cercanía, el reconocimiento y el recuerdo de una trayectoria que forma parte de la historia deportiva del país.

El acto comenzó en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde Antonio Pardo, varios socios de la peña y un grupo de alumnos y alumnas del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla. Del Bosque firmó en el Libro de Honor y recibió varios obsequios, entre ellos el libro de historia de El Burgo, como muestra del aprecio local. «No soy habitual en las peñas, diría que es una excepción», reconoció ante los medios, «pero tenía un compromiso con ellos desde hace un año y lo hemos cumplido».

Tras la recepción institucional, la comitiva se dirigió al Bar Equus, sede de la Peña Madridista Burgense, donde esperaban numerosos aficionados. Allí se vivió el momento más popular del homenaje, con saludos, fotografías y una réplica de la Copa del Mundo como símbolo del histórico triunfo en Sudáfrica 2010. Del Bosque se mostró cercano y agradecido ante el entusiasmo de los presentes y dedicó unas palabras especialmente emotivas a los más jóvenes. «Que lo disfruten y que el fútbol les ayude a ser cada día mejores chavales», afirmó, recordando que tras su etapa como jugador dedicó 17 años a la cantera del Real Madrid, «los más enriquecedores que he tenido».

Durante el encuentro, el técnico reflexionó sobre el papel de la victoria en su trayectoria. «Si no hubiéramos ganado, seguramente no estaríamos aquí. Con los mismos gestos, actitudes y forma de ser, pero sin la victoria, no estaríamos», señaló. También valoró la limpieza y el orden de la localidad, que definió como «con un estilo propio de esta zona».

Sobre el papel del fútbol rural, Del Bosque reivindicó la historia de los clubes modestos y explicó que «hay muchos clubes con historia que ahora están en Primera o Segunda RFEF. Hay que saber llevarlo». Recordó además una visita como entrenador al CD Numancia. «Vinimos a jugar y perdimos, en una tarde de nieve. Dura, seguro», comentó.

Sobre la selección española actual, destacó que «tenemos buenos jugadores, un estilo definido y un buen seleccionador», aunque reconoció que «también necesitamos esa pizca de suerte que tuvimos en Sudáfrica».

La jornada concluyó con una comida privada en la que se formalizó su nombramiento como socio de honor, en un ambiente distendido y cargado de afecto. La Peña Madridista Burgense celebró así no solo a un campeón del mundo, sino a un referente ético y humano del deporte español.