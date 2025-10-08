Seminario de Iniciación al Adiestramiento de Perros de Sangre en Castillejo de Robledo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Caza (RFEC), a través de su Escuela Española de Caza y en colaboración con la Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES), celebrará los próximos 25 y 26 de octubre en Castillejo de Robledo (Soria) un Seminario de Iniciación al Adiestramiento de Perros de Sangre.

El curso, que será impartido por el experto rastreador Emilio López Aguilar, tiene como objetivo introducir a los participantes en las técnicas de adiestramiento de perros especializados en el rastro de sangre y el cobro de piezas heridas, una herramienta fundamental para garantizar una caza ética, responsable y sostenible.

Durante el seminario se abordarán tanto los fundamentos teóricos del adiestramiento como ejercicios prácticos de campo, ofreciendo a los asistentes una formación completa y adaptada al trabajo real de los perros de sangre en el medio natural.

Esta actividad, para la que no es imprescindible asistir con perro, se enmarca dentro del programa formativo anual de la Escuela Española de Caza, que continúa impulsando iniciativas orientadas a la profesionalización y mejora continua del sector cinegético a través de la formación, la seguridad y el bienestar animal.

La RFEC agradece la colaboración de AEPES, la Diputación de Soria, Mutuasport, ISUZU, Hart y los patrocinadores oficiales de la federación —Browning, Mutuasport, Winchester, y Legia—, cuyo apoyo hace posible el desarrollo de este tipo de iniciativas formativas.