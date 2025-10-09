Azzdin Mimoun, central del Grupo Herce Soria de voleibol, confía en progresar

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

De Melilla a Soria. Azzdin Mimoun decidió dar el salto al finalizar el pasado curso y enrolarse en la plantilla del Río Duero Grupo Herce de cara a la campaña 2025-26. Un paso cualitativo para el central melillense que entraña un grado de mayor exigencia en el seno de una plantilla gestada para luchar en todos los frentes abiertos en el presente curso.

Azzdin Mimoun pasó ayer el protocolario acto de su presentación después de completar siete semanas de pretemporada dentro del vestuario celeste. La sede de Cañada Real, uno de los patrocinadores del club soriano desde su irrupción en la elite, se convirtió en el escenario idóneo por la combinación entre la actividad deportiva y la alimentación, así lo apuntó el gerente de la empresa de productos lácteos, Víctor Machín, alineado con la sinergia entre ambas partes. «Estamos comprometidos con el deporte en Soria», confirmó. El presidente del Río Duero, Alfredo Cabrerizo, arropó al jugador, al que describió como «internacional y joven» y agradeció a Cañada Real su apoyo desde el primer momento.

«Estoy contento e ilusionado por luchar por los primeros puestos porque tenemos un equipo con potencial, algo que ya hemos comprobado en el último torneo», argumentó el central. El pasado fin de semana se midió a su anterior equipo, el CV Melilla, y al actual campeón de la Superliga, el CV Guaguas. A los dos superó el grupo de Alberto Toribio a modo de presentación en puertas del arranque de la temporada.

En el apartado deportivo, Mimoun señaló que ofensivamente puede aportar mucho y que defensivamente ha mejorada desde su llegada a Soria. «Alberto Toribio nos mete mucha caña en defensa. La pretemporada se ha hecho dura, de mucho esfuerzo y extenuante. Llegaremos lejos porque nadie entrena más que nosotros. Se nota la calidad de los entrenamientos para todos, tanto los que pueden ser titulares como para el resto», analizó el central, que de Melilla se trajo la enseñanza recibida por dos «de los mejores centrales de la competición», Macarro y Víctor Méndez.

Un aprendizaje válido y necesario en una liga que ha mejorado, «ha aumentado el nivel», y a la que ya espera Azzdin Mimoun.