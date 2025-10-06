Presentación de altura del Grupo Herce Soria

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Presentación de altura para el Grupo Herce Río Duero, capaz de superar a su particular bestia negra, el CV Guaguas, en la final del Torneo soriano de San Saturio, disputado durante el fin de semana en Los Pajaritos. Victoria para los de Alberto Toribio, 3-1 (25-15, 26-28, 25-18, 25-23) en un choque intrascendente en el capítulo oficial y en mitad de la fase de preparación de la próxima temporada, aunque con carga anímica para el conjunto celeste.

Espaldarazo al trabajo de pretemporada al que le queda todavía el tramo definitivo antes de comenzar la fase regular el próximo 25 de octubre. Para esa fecha las pruebas estarán finalizadas y los puntos en juego centrarán el reto de superar a Almería en el estreno liguero.

Los canarios han cerrado en los últimos tiempos casi todas las puertas de progresión a la tropa de Toribio por lo que un momento de revancha, sin trascendencia en lo oficial, tampoco sienta mal. En plena fase de puesta a punto, el Torneo de Presentación de la Superliga entre los equipos más destacados del campeonato regular se entiende como un aperitivo de la exigente campaña que se presenta en próximas fechas.

El Grupo Herce ha superado a dos de los rivales señalados para protagonizar la fase regular, CV Melilla y CV Guaguas. La liguilla no se parecerá a un torneo de ámbito preparatorio. El conjunto soriano, al menos, ha dejado una imagen a tener en cuenta para el resto de sus rivales.

Si el equipo soriano se alzó con el triunfo, en el encuentro de consolación entre los dos derrotados de la primera jornada, CV Melilla y Unicaja Costa de Almería, la victoria cayó del lado de los africanos, 3-0 (25-22, 25-23, 25-21). El torneo ha servido como un acontecimiento de pretemporada para ambos equipos, que ya han cogido rodaje de cara al inicio de la Superliga Masculina el próximo 25 de octubre.