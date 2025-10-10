"Jugar en el San Andrés ante el BM Soria tiene que ser un infierno para los rivales"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Sergio Sarasola afronta el sábado, a partir de las 18.00 horas en el San Andrés, un partido especial ya que con la camiseta del Balonmano Soria se medirá a su ex equipo, un OAR La Coruña que también es un recién ascendido a categoría Honor Plata. Será la primera vez que se mida al club que le vio crecer en el balonmano, aunque sólo piensa en la victoria de los amarillos. Su mensaje es claro: "Jugar en el San Andrés tiene que ser un infierno para los rivales".

Y es que el lateral izquierdo sabe que la permanencia en la categoría para el BM Soria va a ser muy cara y por ello los puntos en el San Andrés serán "vitales" para conseguir el objetivo. "Vamos todos a una", aseguraba el jugador, quien reconocía que en el estreno ante Ibiza fue un desastres y que se mejoró considerablemente el nivel del equipo hace dos jornadas ante Sinfín de Santander.

Sarasola apuesta por la garra y la intensidad en los partidos y afirma que "desde el primer minuto tenemos que salir a morder, sobre todo jugando como locales". El lateral ser refería a lo qué supone verse las caras contra OAR La Coruña e indicaba que "claro que me hace ilusión jugar contra ellos, además será la primera vez". Un encuentro emotivo que todavía tendrá más carga emocional en la vuelta cuando visite la capital gallega. Sarasola ya ha mirado el calendario y sabe que en febrero volverá a La Coruña para jugar otros choque con los sentimientos a flor de piel.

Castellarnau

Oriol Castellarnau, por su parte, aseguraba que "salimos reforzados del partido de la semana pasada ante Benidorm", un encuentro en el que el BM Soria luchó por la victoria hasta el final, pero en el que se quedaba sin sumar puntos en la clasificación. El entrenador de los sorianos apela al trabajo para que lleguen los buenos resultados en el equipo y este sábado confía en lograr el triunfo ante un OAR La Coruña que "es un equipo muy completo y que cuenta con jugadores experimentados". Oriol destacaba el potencial de los gallegos en el juego por dentro y remarcaba el hecho de jugar como locales porque "para nosotros es un plus".

Castellarnau sabe que ganar el sábado es importante, pero quiere quitar trascendencia al choque al ser consciente de que tiene equipo "para ganar. El tiempo nos dará la razón".