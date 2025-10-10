El XXX Festival de Aeromodelismo se celebra este sábado en Velilla de la Sierra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XXX Festival de Aeromodelismo San Saturio se celebrará este sábado en el Campo de Vuelo Provincial, en Velilla de la Sierra. A partir de las 10.30 horas y hasta el mediodía tendrá lugar esta cita obligada, es la vigésimo novena edición, que se enmarca dentro de las fiestas en honor al Patrón de la capital.

Organizado por el Club de Aeromodelismo, este Festival recibirá a pilotos de varias provincias que traerán y volarán sus RPA, aparatos aéreos, lo que ahora se denominan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) o drones: helicópteros, aviones acrobáticos, maquetas, etc.

Una mañana que incluirá actividades para el público más joven en el entorno que rodea este acontecimiento tecnológico y deportivo.

El Festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Soria y la colaboración, entre otros, de Caja Rural, el ayuntamiento de Velilla de la Sierra, etc.