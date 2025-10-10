Jimena Ayllón participa en el Máster Nacional sub 17 de Oviedo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La joven Jimena Ayllón, jugadora de todavía de la categoría sub-15 será de la partida en el Máster Nacional sub17 que se celebrará en el Polideportivo Corredoria Arena de Oviedo.

Jimena, tras estar colocada en el top ten de su categoría, competirá en Oviedo en búsqueda de aclimatación a la nueva categoría a partir de la próxima campaña, además de la consecución que le pudiera permitir su participación en el campeonato de España sub17, una vez que tiene asegurada la condición de cabeza de serie para el campeonato de su categoría.

Para la cita ovetense, está inscrita en la modalidad de individual donde ha sido encuadrada en el grupo J junto a dos rivales asturianas y una tercera proveniente de Málaga.

Jimena Ayllón tiene opciones de superar esta fase de grupos y poder acceder al cuadro final para competir con las mejores jugadoras de esta categoría.