Almazán y Numancia B buscan la primera victoria del curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo VII de Tercera Federación llega este fin de semana a su sexta parada liguera y Sociedad Deportiva Almazán y Numancia B tienen dos partidos bien diferentes en cuanto a su exigencia. Mientras los adnamantinos reciben la visita del colista Mojados, el filial numantino se desplaza al complicado campo del Atlético Mansillés. Los dos equipos sorianos necesitan puntos para escalar posiciones en la clasificación en lo que está siendo un inicio de Liga con muchas dudas.

El Almazán adelanta su partido ante el CD Mojados a las 18.00 horas del sábado y lo afronta con la clara intención de sumar su primera victoria de la temporada. El equipo de Pablo Ayuso está confeccionado para estar en la zona noble de la clasificación y ante el colista el objetivo es empezar a sumar de tres en tres para subir peldaños en la tabla.

Los adnamantinos recibirán a un equipo que está en las profundidades de la tabla y que debería ser presa fácil en La Arboleda, un escenario en el que los aficionados blanquiazules quieren ver el primer triunfo de los suyos. Este Almazán ha sufrido bastantes cambios en su plantilla y tras un periodo de adaptación tiene que empezar a obtener su frutos.

El Numancia B, por su parte, tiene un desplazamiento de lo más exigente al terreno de juego de un Atlético Mansillés que como local es una escuadra muy sólida. El filial numantino intentará La Caldera escapar de la zona roja de la clasificación. Después de los dos empates del inicio de la temporada, el conjunto entrenado por José Luis González está pagando el peaje de la nueva categoría al encadenar tres derrotas seguidas, la última en la Ciudad Deportiva a manos del Atlético Tordesillas.

Este Numancia B tiene como objetivo la permanencia en Tercera Federación y sumar un empate en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas ya será una buena noticia para sus intereses. Los rojillos necesitan puntos para celebrar al final del curso la continuidad en la categoría.