El soriano Héctor Díez Severino recibe el Premio CSD-Carrera Dual

Héctor Díez, la derecha de la imagen, en los premios del Consejo Superior de Deportes.CSD

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, entregaron el jueves los Premios CSD-Carrera Dual, un reconocimiento con el que el Consejo Superior de Deportes pone en valor el doble mérito deportivo y académico de los deportistas españoles. Entre los deportistas reconocidos está el soriano Héctor Díez Severino.

Los nadadores Anastasiya Dmytriv y Óscar Salguero, medallistas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, han recibido de manos de la ministra Pilar Alegría los máximos distintivos en categoría escolar y universitaria, respectivamente, al sobresalir de entre todas las candidaturas por sus expedientes académicos y sus resultados deportivos.

"Tuve la gran suerte de acompañar a ambos en los Juegos de París y de ver cómo brillaban como deportistas, pero también de comprobar su implicación desde el punto de vista académico. Todo va ligado en los valores que Anastasiya Dmytriv y Óscar Salguero proyectan. Los deportistas tienen adquiridos unos valores que los hacen únicos, como son su disciplina, su perseverancia, su capacidad de crecer en equipo, de inspirar y de hacer mejor al otro”, ha destacado Pilar Alegría.

Durante la entrega de los premios CSD-Carrera Dual, la ministra ha incidido en la importancia de que “la educación y el deporte se entrelacen para construir una vida rica en logros y en aprendizajes”. “En la carrera del deportista, formación y deporte deben ir de la mano”, ha apuntado.

En este sentido, Pilar Alegría ha ensalzado el valor del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), una herramienta con la que el CSD ofrece “un acompañamiento personalizado, cercano y humano” a los deportistas, apostando por su “desarrollo integral”. “Porque sus vidas no terminan cuando suena la última bocina o se alcanza la línea de meta”, ha subrayado.

Durante el acto, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, también ha hecho entrega de las menciones honoríficas en categoría escolar a Esther Fuerte (remo), Carlota Badorrey (hockey) y Daniela Suárez (natación artística) y en categoría universitaria a Héctor Díez (patinaje artístico), Tania Álvarez (piragüismo) y Marta García (halterofilia), los otros grandes protagonistas de estos Premios CSD-Carrera Dual.

Héctor Díez en la entrega de los premios.CSD

Rodríguez Uribes ha asegurado que todos ellos encarnan “la filosofía del PROAD, un programa de ayuda integral al deportista para el desarrollo de su carrera dual”.

La entrega de los Premios CSD-Carrera Dual se enmarca en la celebración de los quince años de existencia del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), con el que el CSD ofrece acompañamiento y asesoramiento integral y personalizado a todo el colectivo de deportistas de alto nivel (DAN) con el fin de facilitar el desarrollo de una carrera dual de calidad y ayudarles en la transición a una carrera profesional.

En 2025, la dotación de este programa asciende a 1.042.000 euros, lo que supone un 69% más que en 2018.