Héctor Díez irá "a por todas" al Mundial de Pekín de patinaje artístico

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez Severino quiere el título de campeón del mundo y este mes de octubre tendrá la oportunidad de conseguir el único oro que le falta en su brillante palmarés. La cita será en Pekín los días 22 y 23 en la que será su quinta cita mundialista. Su momento de forma es excelente e irá "a por todas" para poner el colofón a su sobresaliente temporada. El patinaje soriano estará muy pendiente de la actuación de su paisano.

El Mundial de Pekín arrancará el 17 de octubre y un día antes la expedición española de patinaje artístico emprenderá el viaje hasta China. Además de Héctor Díez, el equipo español de la modalidad lo componen Arnau Pérez y Álex Medina. El programa corto tendrá lugar el miércoles 22 y un día después se desarrollará el programa largo. Díez Severino interpretará una pieza con música contemporánea abstracta en el corto y en el largo pondrá en escena La Momia.

La temporada para el patinador soriano arrancaba en el mes de marzo y ocho meses después pondrá el cierre a la campaña. "El curso competitivo se ha hecho largo y lo quiero cerrar de la mejor manera posible". Y la mejor forma de ponerle la guinda al año 2025 sería con una medalla de oro.

El deseo de Héctor Díez es lograr su primer oro mundialista y para ello "llego al campeonato en un buen momento de forma". El soriano, que desde hace dos años vive en Barcelona y forma parte del Club Cunit, confía en sus posibilidades, aunque reconoce también depende del nivel de los rivales. "¿Opciones de ganar? Vamos a intentarlo".

Sobre los adversarios que tendrá en la capital china destaca a los patinadores europeos como son italianos y portugueses, aunque Díez Severino considera que la gran amenaza está en casa, en sus compañeros de selección Arnau Pérez y Álex Medina. "Creo que ellos van a ser los rivales más fuertes", indica.

Será el quinto Mundial para el soriano a sus 22 años de edad y el reto es colgarse un oro que estará muy caro. En las anteriores citas mundialistas había conquistado la plata y el bronce y ahora quiere subir un peldaño más en el podio.

Su primera experiencia en el Campeonato del Mundo fue en 2021 cuando Héctor todavía era junior y su debut fue sobresaliente al conseguir en Paraguay la medalla de plata. Al año siguiente en Argentina fue bronce y en sus dos últimas participaciones se tuvo conformar con la quinta plaza en Colombia y con la cuarta posición en Italia.

Diez Severino despide la temporada y lo quiere hacer con una victoria mundialista que sea la guinda a su título en la Copa del Mundo y a su triunfo en el Campeonato de España de Figueras.