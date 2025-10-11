El Almazán logra su primera victoria al golear al colista Mojados (4-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

A la sexta fue la vencida para la Sociedad Deportiva Almazán al conseguir su primera victoria de la temporada ante el Mojados, colista de la clasificación con sólo un puntos en su casillero. Una goleada por 4-1 más que necesaria para un conjunto adnamantino que había encadenado dos derrotas seguidas y que se encontraba en la zona baja de la clasificación.

El Almazán comenzó el partido con la intención de poner pronto tierra de por medio y ya en los primeros compases gozó de varias oportunidades para marcar. Si embargo, el 1-0 llegaba con una acción desafortunada de los visitantes con el gol en propia puerta de Ferreira. Era el minuto 21 y sólo tres más tarde llegaba el 2-0 logrado por Dani Martínez para poner tierra de por medio.

Tranquilidad en las filas adnamantinas para alcanzar el tiempo de descanso con esta importante ventaja en el marcador. Ya en la segunda parte el Mojados reducía distancias por medio de Anta, pero la alegría le iba a durar poco porque seis minutos después Óscar anotaba el 3-1. Ibu, a diez minutos para el final, redondeaba la goleada del equipo de Pablo Ayuso.

El Almazán visitará el próximo domingo al Júpiter Leonés en un partido correspondiente a la jornada séptima de Tercera Federación. El choque comenzará a las 16.00 horas.