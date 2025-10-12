Galería de la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

La XIV Carrera Verde de la Guardia Civil batió récords de participación con 400 deportistas en una jornada que unió atletismo y solidaridad. Se recaudaron 3.000 euros para la Asociación Autismo Soria. César Giaquinta y Marina Girona fueron los vencedores tras completar los 8.500 metros entre la Comandancia y Valonsadero.
