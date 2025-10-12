Heraldo-Diario de Soria

Galería de la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

Con 400 deportistas inscritos en todas las categorías, la prueba logra su récord histórico de participación

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

En:

La XIV Carrera Verde de la Guardia Civil batió récords de participación con 400 deportistas en una jornada que unió atletismo y solidaridad. Se recaudaron 3.000 euros para la Asociación Autismo Soria. César Giaquinta y Marina Girona fueron los vencedores tras completar los 8.500 metros entre la Comandancia y Valonsadero.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.

César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil.MonteseguroFoto

XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

tracking