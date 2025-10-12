Heraldo-Diario de Soria

La 26 Subida al Parque del Castillo en fotos

La prueba organizada por la escudería Automoto Soria consta de tres mangas oficiales en la que participan una treintena de pilotos

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Soria vuelve a vibrar con el motor este fin de semana gracias a la 26ª edición de la Subida al Parque del Castillo. La cita, organizada por la escudería Automoto Soria, reúne a una treintena de pilotos dispuestos a competir en una de las pruebas más emblemáticas del calendario provincial.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

XXVI Subida al Castillo

tracking