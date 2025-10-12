La 26 Subida al Parque del Castillo en fotos

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria
12.10.2025 | 17:39
12.10.2025 | 17:40
Soria vuelve a vibrar con el motor este fin de semana gracias a la 26ª edición de la Subida al Parque del Castillo. La cita, organizada por la escudería Automoto Soria, reúne a una treintena de pilotos dispuestos a competir en una de las pruebas más emblemáticas del calendario provincial.
El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio. Diego Domínguez Mateos
XXVI Subida al Castillo
