La 26 Subida al Parque del Castillo en fotos

El evento entra dentro de las actividades deportivas de las fiestas de San Saturio.Diego Domínguez Mateos

Soria vuelve a vibrar con el motor este fin de semana gracias a la 26ª edición de la Subida al Parque del Castillo. La cita, organizada por la escudería Automoto Soria, reúne a una treintena de pilotos dispuestos a competir en una de las pruebas más emblemáticas del calendario provincial.