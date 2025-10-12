El soriano Alberto Gómez gana la 26 edición de la Subida al Parque del Castillo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Alberto Gómez en la categoría de Fórmulas y Rubén Valdenebro en la de Turismos fueron los nombres propios de la 26 edición de la Subida al Parque del Castillo, segundo Memorial Isidoro Andrés, que en la mañana del domingo se celebró con la participación de una treintena de pilotos y con una importante afluencia de aficionados que disfrutaron de una jornada matutina con el mejor automovilismo. Tanto Gómez como Valdenebro son pilotos sorianos integrantes de la escudería Automoto Soria.

En la clasificación general, Alberto Gómez lograba la primera posición con un tiempo total de la suma de las dos mejores mangas de 02:41,484 y de esta forma revalidaba el título logrado el año pasado en una carrera que entra dentro del programa deportivo de las fiestas de San Saturio. A los mandos de su Yacar Sxc iba a ser el mejor en lo alto del Parque del castillo. Segundo clasificado sería Miguel Ángel Jiménez con otro monoplaza al acreditar un tiempo de 02:41,754. Saúl Blanco sería tercero con un crono de 02:47,065. En la cuarta plaza de la general aparecía ya el primer turismo con el Forf Fiesta n5 conducido por el pequeño de los hermanos Valdenebro, que marcaba un tiempo acumulado de 02:47,402.

Rubén Valdenebro se imponía en la categoría de Turismos, superado al Alfredo Sal y a Javier Rabanal. Jesús María Palacios, Fernando Palacios o Marcos García fueron otros de los destacados en esta categoría.

La prueba consistía en dar tres pasadas al circuito de 1,7 kilómetros que van desde el lugar de salida en el aparcamiento de caravanas que hay frente a San Saturio y junto al Duero hasta el parque del Castillo, con especial atención a las curvas cerradas que hay en el primer tramo de subida.

Entre la treintena de pilotos sólo hubo que lamentar el abandono de Cristian Calonge al romper el motor de su Hyundai Accent.