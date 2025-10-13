Enzo Jiménez, cuarto con el equipo de Castilla y León en el Nacional infantil de Federaciones Autonómicas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León, con el soriano Enzo Jiménez en sus filas firmando una destacada actuación ganando sus tres partidos de las eliminatorias, concluyó en una meritoria cuarta plaza su participación en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil-Memorial Blanca Mayor. Catalunya, en la última eliminatoria, superó a los castellanoleoneses por un apretado 2-3.

El torneo comenzó con la ronda clasificatoria, en la que Castilla y León fue séptima. El equipo castellanoleonés acumuló 387 golpes, sustentado fundamentalmente en los sobresalientes 70 golpes de Manuel Cano, que con 2 bajo par fue el único golfista de Castilla y León capaz de superar al campo. Diego Martín y Enzo Jiménez, ambos con 76 golpes, también aportaron de manera significativa al cómputo general de Castilla y León.

El séptimo puesto obligaba a Castilla y León a jugar en cuartos de final contra el segundo clasificado, el País Vasco. Los castellanoleoneses encarrilaron de manera decisiva la eliminatoria al ganar los dos partidos por parejas gracias al sólido acierto de Enzo Jiménez-Diego Martín (por 2up) e Irene Elías-Sofía de Lucas (por 3/2). Posteriormente, en los partidos individuales, Manuel Cano otorgó el punto definitivo por 3/2 ante Lucas Etchart, minimizando las derrotas de Teresa Basconcillos y Gonzalo Álvarez

En semifinales, Galicia ejerció de muro del equipo castellanoleonés para alcanzar mayores cotas, protagonizando ambos un enfrentamiento muy emocionante e igualado saldado con 2 a 3 en el marcador final. Castilla y León tuvo opciones de acceder a la gran final, sobre todo después de ganar los dos partidos por parejas. Irene Elías y Sofía de Lucas no dieron opción a sus rivales, a las que superaron por un contundente 6/5, mientras que Enzo Jiménez y Diego Martín mantuvieron a raya a los suyos antes de obtener el segundo punto por 2up. No obstante, las tornas cambiaron por completo en los partidos individuales, saldados con tres derrotas.

La derrota ante Galicia abocaba a Castilla y León a jugar por el tercer y cuarto puesto ante Catalunya. Al igual que ante País Vasco y Galicia en las dos eliminatorias anteriores, Castilla y León se mostró fuerte en los duelos por parejas. En primera instancia, Enzo Jiménez y Diego Martín batieron con determinación, por 3/2, a sus rivales antes de que los catalanes Valentina Corretja y María Ros nivelasen la contienda al superar a Sofía de Lucas e Irene Elías por 5/4. Catalunya se mostró asimismo como un rival duro de roer en los duelos individuales, donde acumularon dos de los tres puntos en juego.

El equipo castellanoleonés, capitaneado por Daniela Guerrero, estuvo integrado por Gonzalo Álvarez (Olímpico de León), Irene Elías (La Faisanera), Diego Martín (La Valmuza), Enzo Jiménez (Club de Golf Soria), Sofía de Lucas (Riocerezo), Teresa Basconcillos (Lerma) y Manuel Cano (Entrepinos). El hándicap conjunto de todo el equipo ascendía a 38,3, un baremo que le situaba en el sexto puesto entre los diecisiete participantes.

En las últimas ediciones, Castilla y León había concluido sexta (2017), novena (2021 y 2022), décima (2014 y 2015), decimotercera (2016), decimoquinta (2018 y 2019), décima en 2023 y undécima en 2024 de manera que el cuarto puesto de este 2025 es su mejor clasificación de los últimos años.

Pueden consultar los resultados completos del torneo en: https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/340