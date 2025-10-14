Un Balonmano Soria con poco gol y con excesiva dependencia de Vinicius en ataque

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria no acaba de arrancar y ante Oar Coruña sumaba su cuarta derrota de la temporada en cinco jornadas disputadas. La falta de gol, que fue evidente en la segunda parte del choque ante los gallegos, y la excesiva dependencia de Vinicius en ataque condenaron a los sorianos. El sábado visitarán a Cajasol Sevilla, un rival con una racha bien diferente ya que encadena dos victorias seguidas.

La primera parte del BM Soria fue notable para llegar a colocarse con una renta de seis goles ante un equipo coruñés que reaccionaba antes del descanso para llegar al ecuador del choque con tres tantos de desventaja. Unos primeros treinta minutos que no hacían pensar en los problemas sufridos en la reanudación. El conjunto de Oriol Castellarnau se bloqueó en materia ofensiva para marcar sólo siete goles en la segunda parte, la mitad de los que había anotado en la primera.

Por ahí se les escapó al BM Soria el partido ante un Oar Coruña que con frenar a Vinicius tuvo mucho ganado. El brasileño marcaba ocho goles para ser una tarde más la gran referencia ofensiva de los amarillos. Después aparecía Martín Santano, que con cuatro tantos sería el segundo máximo anotador soriano. El BM Soria necesita más aportación de otros jugadores en ataque para que cuando los rivales frenen a Vinicius no haya tantos problemas para superar el marco adversario.

Con esta derrota, el BM Soria es penúltimo clasificado con sólo dos puntos sumados, los que dio la victoria ante Sinfín Santander, precisamente el rival que le precede en la clasificación también con dos puntos. Por debajo de los sorianos sólo está un BM Alcobendas que todavía no ha puntuado. En la zona alta de la clasificación se mantiene una semana más la Fundación Agustinos de Alicante con cinco victorias en otros tantos partidos jugados. Diez puntos para los alicantinos por los ocho que suman San Pablo Burgos y Oar Coruña, segundo y tercero en la tabla clasificatoria, respectivamente.

El objetivo del BM Soria es la permanencia en la División Honor Plata en lo que será un reto exigente dado el nivel que presenta la categoría. Los amarillos necesitan puntos y esperan no volver de vacío el próximo sábado de Sevilla en el encuentro de la sexta jornada que tienen ante el Cajasol. Un desplazamiento complicado a la pista de un conjunto andaluz que encadena dos triunfos seguidos y que con seis puntos en su casillero es séptimo en la clasificación. El partido en la capital hispalense comenzará a las 19.30 horas.

Clasificación de la División Honor Plata.

Copa del Rey

Confirmada la sede de la fase final de la Copa de S. M. el Rey 2026 en Alicante, el Departamento de Competiciones de la Real Federación Española de Balonmano ha comunicado la fecha y hora del sorteo de la primera ronda: hoy martes, 14 de octubre, a las 13.00 horas. El BM Soria conocerá su rival en el torneo.

24 equipos entran en liza en dicha fase: todos los participantes en División de Honor Plata Masculina, así como un total de 8 equipos de División de Honor Masculina, repartidos todos ellos en dos bombos:

Bombo 1 | Fertiberia Puerto Sagunto, Barça Atlètic, Balonmano Alcobendas, Trops Málaga, Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa, Cisne Colegio Los Sauces, Fundación Agustinos Alicante, Cajasol Sevilla Proín, Attica 21 Hotels OAR Coruña, Contazara Zaragoza, Balonmano Soria, Confía Base Oviedo

Bombo 2 | Viveros Herol Nava, Tubos Aranda Villa de Aranda, REBI Cuenca, Frigoríficos del Morrazo, Cajasol AX Puente Genil, Bada Huesca, Sanicentro Guadalajara, Caserío Ciudad Real, Anaitasuna, Servigroup Benidorm, UBU San Pablo Burgos, Blendio Sinfín Santander

El objetivo es conformar 12 cruces que se deben resolver a partido único el 5 de noviembre, en casa de los equipos del Bombo 1.