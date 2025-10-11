El Balonmano Soria pierde 21-22 ante Oar Coruña tras una mala segunda parte

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mala segunda parte del Balonmano Soria le condujo a la derrota ante Oar Coruña en un partido que se decidía a favor de los gallegos por un apretado 21-22. Los sorianos habían llegado al descanso con un renta de tres goles (14-11), pero en la reanudación fueron a menos para acabar hincando la rodilla ante un rival que también es recién ascendido a categoría Honor Plata y que, en principio, es competencia directa en la lucha por la permanencia.

El Balonmano Soria realizaba un notable primera parte para irse al descanso con una ventaja interesante de tres tantos. Buena defensa de los de Oriol Castellarnau, que en ataque estaban liderados por el de siempre, por un Vinicius que se echaba al equipo a sus espaldas en materia ofensiva.

El conjunto amarillo estaba realizando un buen encuentro, pero en la segunda parte llegaron los problemas y a los diez minutos de la reanudación el marcador del pabellón del San Andrés reflejaba empate a 17. Toma y daca en el electrónico con un equipo gallego al que se le notó con más experiencia en este tipo de finales. 'Viniciusdependencia' que no iba a ser suficiente para rascar un punto en esta jornada quinta de la competición. El Balonmano Soria con apenas diez segundos de partido tuvo la última posesión, pero la buena defensa visitante truncó la opción de ni tan siquiera sumar un punto.

Cinco jornadas de Liga con cuatro derrotas y un único triunfo, el logrado hace quince días ante Sinfín, que complican la situación clasificatoria de los sorianos. El próximo compromiso de los sorianos será en Sevilla ante el Cajasol, choque que se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 19.30 horas.