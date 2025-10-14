Heraldo-Diario de Soria

Billar

El CA Numancia copa el podio regional de billar a tres bandas

Carlos Cortés se impone en el Casino en una final cien por cien numantina

Dominio soriano en la prueba del circuito regional.

Dominio soriano en la prueba del circuito regional.HDS

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia volvió a brillar en casa en una nueva cita del circuito de Castilla y León de Billar a Tres Bandas, disputada durante cuatro días en el Casino soriano y concluida este domingo con un total de 45 jugadores. Carlos Cortés se proclamó campeón tras imponerse en la final a su compañero y reciente fichaje numantino, Rafael Soto, después de haber eliminado en semifinales a otro favorito local, Pedro Camarero.

El tercer puesto fue para el leonés Eduardo Lera, que frenó a Eduardo Molina en su intento de completar un cuarteto íntegramente numantino. Aunque en esta edición no participaron algunos nombres destacados del circuito, como el vallisoletano Salvador Díez o el ponferradino Jesús Antón, el torneo volvió a batir récord de participación.

Completaron los cuartos de final los vallisoletanos Julián Arias y Justo Hernández, junto al ponferradino José Ángel Blanco. Muy cerca se quedaron los numantinos Felician Farcas, Fernando Méndez y Enrique Bravo, que alcanzaron la fase final.

Todos los partidos del evento están disponibles para su visualización en el canal oficial del club, YouTube @c.a.numanciasoria, donde también puede verse la imagen de los semifinalistas: Camarero, Cortés, Soto y Lera.

La clasificación final confirmó el dominio soriano:

1. Carlos Cortés, campeón.

2. Rafael Soto, subcampeón.

3. Pedro Camarero.

4. Eduardo Lera.

En semifinales, Cortés venció a Camarero con una brillante media de 1.250, mientras Soto se impuso a Lera con 0.760. En la final, Cortés firmó una nueva exhibición (40-25) con una media de 1.000, consolidando el gran momento de forma del CA Numancia, que suma ocho victorias en las nueve últimas pruebas del circuito regional.

tracking