El IX Torneo Open de Pádel de este fin de semana contará con 120 jugadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El IX Torneo Open de Pádel se celebra este fin de semana con la participación de 120 jugadores llegados de diferentes puntos de la geografía española. Los partidos en su fase previa arrancarán en la jornada del viernes y se prolongarán hasta el domingo para conocer el nombre de los campeones en cada una de las categorías.

Las inscripciones se agotaron hace unas fechas y el torneo, que tendrá como escenario el Club de Pádel Soria, se divide en las categorías A, B y C. Los partidos arrancarán el viernes día 17 y se celebrarán a dos sets, con un set tie-break de desempate para conocer la pareja que accede e la siguiente ronda. Se celebrará en cinco pistas y las categorías son masculina y femenina, no habrá competición mixta.

Como en ediciones anteriores, los jugadores inscritos podrán compartir con profesionales. Este año se cuenta con dos jugadoras de prestigio como Mari Carmen Villalba y Fernando Poggi. Ambos harán un clínic jugando por sorteo entre los participantes y también disputarán un set a modo de exhibición con los ganadores.