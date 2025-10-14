El Grupo Herce apura la pretemporada con el amistoso de este miércoles ante CV Teruel

El Grupo Herce Soria comenzará la Superliga dentro de poco más de una semana.Montesegurofoto

El inicio de la Superliga está cada vez más cercano y el Grupo Herce Soria continúa con su trabajo de pretemporada para llegar en las mejores condiciones a la primera jornada ante Unicaja Almería, choque que se disputará el sábado 25 de octubre a las 19.30 horas en Los Pajaritos. Para esta puesta a punto, los celestes tienen este miércoles, a partir de las 19.30 horas, un test importante ante el CV Teruel en el municipal soriano.

El equipo de Alberto Toribio recibirá a un CV Teruel que una temporada más será uno de los conjuntos punteros del voleibol nacional. Un enfrentamiento para seguir haciendo pruebas este remodelado Grupo Herce con la mirada puesta a un curso exigente.

El Grupo Herce ganaba el pasado sábado 3-2 a Voleibol Leganés en un encuentro que también tenía lugar en Los Pajaritos.