El Grupo Herce apura la pretemporada con el amistoso de este miércoles ante CV Teruel

El partido comenzará a las 19.30 horas en Los Pajaritos y la entrada será gratuita

El Grupo Herce Soria comenzará la Superliga dentro de poco más de una semana.

El inicio de la Superliga está cada vez más cercano y el Grupo Herce Soria continúa con su trabajo de pretemporada para llegar en las mejores condiciones a la primera jornada ante Unicaja Almería, choque que se disputará el sábado 25 de octubre a las 19.30 horas en Los Pajaritos. Para esta puesta a punto, los celestes tienen este miércoles, a partir de las 19.30 horas, un test importante ante el CV Teruel en el municipal soriano.

El equipo de Alberto Toribio recibirá a un CV Teruel que una temporada más será uno de los conjuntos punteros del voleibol nacional. Un enfrentamiento para seguir haciendo pruebas este remodelado Grupo Herce con la mirada puesta a un curso exigente.

El Grupo Herce ganaba el pasado sábado 3-2 a Voleibol Leganés en un encuentro que también tenía lugar en Los Pajaritos.

